Найдите грамматические основы предложений. Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. и Погаси-ка свет!

Русский язык

Найдите грамматические основы предложений. Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. и Погаси-ка свет!

Автор: Гость