Найдите грамматические основы предложений. Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. и Погаси-ка свет!

Русский язык
Найдите грамматические основы предложений. Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. и Погаси-ка свет!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставили и забыли сказуемые в предложении односоставном неопределенно-личном. Погаси-ка сказуемое в односоставном предложении определенно-личном.
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