Найдите и Исправьте ошибки в предложениях 1. Вы увидели не только много интересного и узнали много нового для нас. 2. Газета Как вы ходили вчера таки сегодня. 3. Сыплет осенний нудный дождь а кусты и деревья вымокли до листи...

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Найдите и Исправьте ошибки в предложениях 1. Вы увидели не только много интересного и узнали много нового для нас. 2. Газета Как вы ходили вчера таки сегодня. 3. Сыплет осенний нудный дождь а кусты и деревья вымокли до листика. 4. Послышались и птичьи голоса на опушке и глубине леса. 5. Под пальмой и лечь-то нельзя потому что или больше нет никакой травы или растет сухая былинная колючая трава. 6. Как будто жестяные или железные гремит на ветру листья пальмы и нет в этих звуках ни души ласки. 7. Чем дальше мы пробирались всё гуще простреливали чащобу Камыши. 8. И мудрому нужен совет сильному нужна и поддержка. 9. Можно ли одного и того же человека то называть другом то приятелем? Срочно

Автор: Гость