Найдите и исправьте в предложениях речевые ошибки 1.Благодаря пожару ,вспыхнувшему от костра ,сгорел большой участок леса. 2.У меня сегодня праздное настроение. 3.Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим под...
Русский язык
Найдите и исправьте в предложениях речевые ошибки 1.Благодаря пожару ,вспыхнувшему от костра ,сгорел большой участок леса. 2.У меня сегодня праздное настроение. 3.Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 4.Их сильная,закаленная в жизненных испытаниях дружба многими бы ты замечена. 5.Открывая окно,в класс улетел воробей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 из-за вместо благодаря 2 праздничное вместо праздное 3 пример вместо образец 4 5 воробей улетел в тот момент, когда открыли окно в класс Четвёртое точно правильно переписано?
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