Найдите и исправьте в предложениях речевые ошибки 1.Благодаря пожару ,вспыхнувшему от костра ,сгорел большой участок леса. 2.У меня сегодня праздное настроение. 3.Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим под...

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Найдите и исправьте в предложениях речевые ошибки 1.Благодаря пожару ,вспыхнувшему от костра ,сгорел большой участок леса. 2.У меня сегодня праздное настроение. 3.Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. 4.Их сильная,закаленная в жизненных испытаниях дружба многими бы ты замечена. 5.Открывая окно,в класс улетел воробей.

Автор: Гость