Найдите и запишите 6 - 7 русских народных пословиц и поговорок, в которых использую??ся СТАРИННЫЕ МЕРЫ МАССЫ
Физика
Найдите и запишите 6 - 7 русских народных пословиц и поговорок, в которых использую??ся СТАРИННЫЕ МЕРЫ МАССЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Без меры и лаптя не сплетешь 2) Загадка разгадка да семь верст правды. 3)Каждый купец на свой аршин мерит. 4)Семи пядей во лбу. 5)От горшка два вершка
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