Найдите и запишите два лишних слова, выпадающих по смыслу из следующего ряда слов: (3 б.) жалость помощь искупление раскаяние месть унижение прощение похвала справедливость

Обществознание

Найдите и запишите два лишних слова, выпадающих по смыслу из следующего ряда слов: (3 б.) жалость помощь искупление раскаяние месть унижение прощение похвала справедливость

Автор: Гость