Найдите и запишите два лишних слова, выпадающих по смыслу из следующего ряда слов: (3 б.) жалость помощь искупление раскаяние месть унижение прощение похвала справедливость

Обществознание
Найдите и запишите два лишних слова, выпадающих по смыслу из следующего ряда слов: (3 б.) жалость помощь искупление раскаяние месть унижение прощение похвала справедливость
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно искупление и справедливость,но это не точно.Я не уверена
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Заполните схему номер 3
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