Найдите катеты прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна 5 см, а один из его катетов на 1 см больше другого Прошу о помощи :с

Геометрия
Найдите катеты прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна 5 см, а один из его катетов на 1 см больше другого Прошу о помощи :с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первый катет - х, второй катет = х+1, а гипотенуза =5. По теореме Пифагора =>х^2+(х+1)^2=25=> х^2+х^2+2х+1=25=>2х^2+2х-24=0=>х^2+х-12=0=>х=-4;3, т.к. -4 не походит, то значит один катет равен 3, а другой - 4
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