Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»

Информатика

Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»

Автор: Гость