Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»
Информатика
Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»
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