Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»

Информатика
Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйбеб» б) «Удрсзбякъ» в) «Удрвозпкы» г) «Удрсзбякы»
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет под номером г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите что такое .Давление твёрдых тел
Ответить
Информатика
Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйб...
Ответить
Физика
При вдвигании в проволочную катушку постоянного магнита в ней возникает эл.ток. К??к называется это явление? А. Электростатическая индукция. Б....
Ответить
Английский язык
Укажите неверно образованную форму причастия Present Participle. a)playing b)being c)opening d)tieing
Ответить
Алгебра
Найдите значение вырожения 3,9+9,6:8
Ответить