Найдите коэффициент трения при торможении автомобиля массой 8т, движущегося со скоростью 72 км/ч по горизонтальной поверхности, если до полной остановки он прошёл путь 50м.

Физика

Найдите коэффициент трения при торможении автомобиля массой 8т, движущегося со скоростью 72 км/ч по горизонтальной поверхности, если до полной остановки он прошёл путь 50м.

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