Найдите коэффициент трения при торможении автомобиля массой 8т, движущегося со скоростью 72 км/ч по горизонтальной поверхности, если до полной остановки он прошёл путь 50м.
Физика
Найдите коэффициент трения при торможении автомобиля массой 8т, движущегося со скоростью 72 км/ч по горизонтальной поверхности, если до полной остановки он прошёл путь 50м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения энергии m*V^2/2=u*m*g*S u=V^2/2*g*S u=20^2/2*10*50=0,4
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