Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в восемь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящи...

Алгебра

Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольн??ка в восемь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие друг в друга при повороте пятиугольника (переворачивать пятиугольник нельзя).

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