Найдите корень уравнения: 1)|х|=1,6; 2) |×+7|=10; 3) |у-1,7|=4
Математика
Найдите корень уравнения: 1)|х|=1,6; 2) |×+7|=10; 3) |у-1,7|=4
Ответ(ы):
Гость:
1- -1,6; 1,6 2. 3; -17; -4; -10 3, 5,7 ; -2,3
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