Найдите корень уравнения. Ответ должен быть среди чисел: 0,7; -1; 11/3; 1; -2; 2. А) 0,1х- 0.4(х-3) = 0,6х Б) -0,2(х+1)+0,37 = 0.1(х -0,4) В) -0,2(х -2)+0,8(х -4)= 0,1(х+4) – 0,9(х+2) Г) 0,32(1 - х) - 0,7(х+4) = -0,44.
Алгебра
Найдите корень уравнения. Ответ должен быть среди чисел: 0,7; -1; 11/3; 1; -2; 2. А) 0,1х- 0.4(х-3) = 0,6х Б) -0,2(х+1)+0,37 = 0.1(х -0,4) В) -0,2(х -2)+0,8(х -4)= 0,1(х+4) – 0,9(х+2) Г) 0,32(1 - х) - 0,7(х+4) = -0,44.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 0.32(1-х)-0.7(х+4)=-0.44 0.32+0.32х-07х-2.8+0.44=0 -1.02х-2.04=0 -1.02х=2.04 х=-2
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