Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей числа . a) x ( x+4)=77 b) x ( x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x (x-2)=63
Математика
Найдите корни уравнения способом перебора пар делителей числа . a) x ( x+4)=77 b) x ( x-3)=54 в) x (x+12)=85 г) x (x-2)=63
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7 (7+4) = 77 7*11=77 b) 9(9-3)=54 9*6=54 в) 5 (5+12) = 85 5*17=85 г) 9 (9-2) = 63 9*7=63
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