Найдите лишний термин в каждой из групп.Обоснуйте свой выбор. а)Амфибрахий,анапе??т,хорей б)роман,романс,рассказ в)метафора,эпитет,песня. Определите размер в предложенных текстах: 1.Душно! без счастья и воли Ночь бесконе...

Литература

Найдите лишний термин в каждой из групп.Обоснуйте свой выбор. а)Амфибрахий,анапе??т,хорей б)роман,романс,рассказ в)метафора,эпитет,песня. Определите размер в предложенных текстах: 1.Душно! без счастья и воли Ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна! 2.Вечер мглистый и ненастный... Чу, не жаворонка ль глас?.. Ты ли, утра гость прекрасный, В этот поздний, мертвый час?.. 3.По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. 4.Свирепеет мороз ненавистный. Нет, на улице трудно дышать. Муза! нынче спектакль бенефисный, Нам в театре пора побывать 5.Когда в полночной тишине Мелькнет крылом и крикнет филин, Ты вдруг прислонишься к стене, Волненьем сумрачным осилен.

Автор: Гость