Найдите лишний термин в каждой из групп.Обоснуйте свой выбор. а)Амфибрахий,анапе??т,хорей б)роман,романс,рассказ в)метафора,эпитет,песня. Определите размер в предложенных текстах: 1.Душно! без счастья и воли Ночь бесконе...
Литература
Найдите лишний термин в каждой из групп.Обоснуйте свой выбор. а)Амфибрахий,анапе??т,хорей б)роман,романс,рассказ в)метафора,эпитет,песня. Определите размер в предложенных текстах: 1.Душно! без счастья и воли Ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна! 2.Вечер мглистый и ненастный... Чу, не жаворонка ль глас?.. Ты ли, утра гость прекрасный, В этот поздний, мертвый час?.. 3.По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. 4.Свирепеет мороз ненавистный. Нет, на улице трудно дышать. Муза! нынче спектакль бенефисный, Нам в театре пора побывать 5.Когда в полночной тишине Мелькнет крылом и крикнет филин, Ты вдруг прислонишься к стене, Волненьем сумрачным осилен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему в а)лишний термин хорей В б)романс это точно А в)песня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответье на вопросы, например: Whose dog is this ?(Ann)- This is Ann's dog. : A) Whose book is this ?(My son) B) Whose cat is this ?(The Browns)...
Обществознание
Что вам известно об обычаях и ритуалах? почему многие из них, возникнув в далёкие времена, существуют сегодня?
Математика
Чем различаются выражения? 43*34 343*34 343*234 2343*234 24*25 424*25 424*325 1624*325. 2)найди значение перв??го произведения. 3) чем будут различ...
История
1. Первое упоминание «тюрк» относится к: А) 552 г. В) 542 г. С) 512 г. Д) 603 г. 2. Назовите с??мое многочисленное тюркоязычное племя: А) ...