Найдите масштаб, если на чертеже отрезок длиной 1 см изображает отрезок: 1) 40 см; 2) 50 см; 3) 1 дм; 4) 10 м.
Математика
Найдите масштаб, если на чертеже отрезок длиной 1 см изображает отрезок: 1) 40 см; 2) 50 см; 3) 1 дм; 4) 10 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм=10 см 1 м=1000 см 1:40 1:50 1:10 1:1000
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