Найдите масштаб, если на чертеже отрезок длиной 1 см изображает отрезок: 1) 40 см; 2) 50 см; 3) 1 дм; 4) 10 м.

Математика

Найдите масштаб, если на чертеже отрезок длиной 1 см изображает отрезок: 1) 40 см; 2) 50 см; 3) 1 дм; 4) 10 м.

Автор: Гость