Найдите масштаб карты если расстояние равно 14 км соответствует на ней отрезку длиной: 0,7см; 2,5см; 2,8см.

Математика

Найдите масштаб карты если расстояние равно 14 км соответствует на ней отрезку длиной: 0,7см; 2,5см; 2,8см.

Автор: Гость