Найдите масштаб карты если расстояние равно 14 км соответствует на ней отрезку длиной: 0,7см; 2,5см; 2,8см.

Математика
Найдите масштаб карты если расстояние равно 14 км соответствует на ней отрезку длиной: 0,7см; 2,5см; 2,8см.
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