Найдите массовую долю растворённого вещества(в %) в растворе, получившейся из 160 г ??оды и 40 г соли? Напишите пожалуйста дано и решение
Химия
Найдите массовую долю растворённого вещества(в %) в растворе, получившейся из 160 г ??оды и 40 г соли? Напишите пожалуйста дано и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот дано и решение , всю массу раствора берем за 100%, а массу соли за х так как нам необходимо найти ее массовую долю в растворе
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