Найдите массу сульфата бария , которая выделится при взаимодействии с хлоридом бария 200г 25%-ного раствора серной кислоты.

Гость: Гость:

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl Находим чистую H2SO4: m = m(раствора) * ω(массовая доля) m = 200 г * 0,25 = 50 г Находим υ (количество вещества) H2SO4: υ = m/M υ = 50 г / 98 г/моль = 0,5 моль Составляем пропорцию, из неё υ BaSO4 равно 0,5 моль Отсюда находи массу BaSO4: m = υ * М m = 0,5 моль * 233 г/моль = 116 г Ответ: 116 г