Найдите меньшее основание равнобедренной трапеции, если большее основание трапе??ии равно 25. Высота трапеции равна 8. Тангенс острого угла Ф равен 0.8

Гость: Гость:

1.В равнобокой трапеции АБСД, где АБ=ЦД=26, а БЦ=7 проведём высоту БК на основание АД. Тогда в треугольнике АБК, где угол К=90, а тангенс угла А = 2.4 имеем: БК/АК=2.4 или БК=2.4*АК. По теореме Пифагора БК^2+АК^2=АБ^2. Подставляя предыдущее равенствополучим: (2.4*АК) ^2+АК^2=АБ^2 или 6.76*АК^2=26^2=676 Отсюда АК^2=100 АК=10. 2. Проведём высоту ЦМ на основание АД. Тогда в прямоугольнике КБЦМ КМ=БЦ=7. МД=АК=10, поскольку треугольник МЦД симметричен треугольнику КБА относительно прямой, проходящей через середины оснований равнобокой трапеции. 3. АД=АК+КМ+МД=10+7+10=27. если точно то так извини если не верно(