Найдите меньший угол равнобедренной трапеции если два ее угла относятся как 1 к двум Ответ дайте в градусах
Алгебра
Найдите меньший угол равнобедренной трапеции если два ее угла относятся как 1 к двум Ответ дайте в градусах
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...............ФАЙЛ..................
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