Найдите множество натуральных решений неравенств:а)х/17lt;8/51 б)х/65lt;1/13 в)х/5lt;3/15 г)1/16lt;х/8 д)5/12gt;х/24
Математика
Найдите множество натуральных решений неравенств:а)х/17lt;8/51 б)х/65lt;1/13 в)х/5lt;3/15 г)1/16lt;х/8 д)5/12gt;х/24
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