Найдите множество натуральных решений неравенства: a)x/17 lt; 8/51 б)х/65 lt; 1/13 в)х/5 lt; 3/15 г)1/16 lt; х/8 д)5/12 gt; х/24
Математика
Найдите множество натуральных решений неравенства: a)x/17 lt; 8/51 б)х/65 lt; 1/13 в)х/5 lt; 3/15 г)1/16 lt; х/8 д)5/12 gt; х/24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь необходимо привести дроби к одинаковому знаменателю а чтобы это сделать смотрим на знаменатели дробей, находим, во сколько раз один из знаменателей больше другого и увеличиваем числитель и знаменатель меньшей дроби или уменьшаем числитель и знаменатель большей дроби во столько же раз.(числитель и знаменатель можно умножать и делить на одно и то же число кроме нуля, от этого значение дроби не меняется.) и остается сравнить числители, тоесть х/17<8/51 51=3*17 3x/51<8/51 3х<8 x<8/3 ну и соответственно в других б)х<6 в)х<1 г)х>0.5 д)x<10
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