Найдите моду и медиану для ряда данных? 1)34,8... 63,1 ... 90,09 ... 90... 90,9 ..? 2)421 .... 214 ... 124 ... 412 ... 421 ... 142... ? 3) 3 .. 3.. 7 .. 8 .. 8.. 8 .. 9 ... 9 .. 10 .. 11 .. 11 .. 15 ..15 .. 15 ..? Пожалуйста оч...

Математика

Найдите моду и медиану для ряда данных? 1)34,8... 63,1 ... 90,09 ... 90... 90,9 ..? 2)421 .... 214 ... 124 ... 412 ... 421 ... 142... ? 3) 3 .. 3.. 7 .. 8 .. 8.. 8 .. 9 ... 9 .. 10 .. 11 .. 11 .. 15 ..15 .. 15 ..? Пожалуйста очень нужно

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