Найдите на карте город который греки осаждали 10 лет и напишите 2 его названия .проведите от него удобный путь для одиссея на его родину

История

Найдите на карте город который греки осаждали 10 лет и напишите 2 его названия .проведите от него удобный путь для одиссея на его родину

Автор: Гость