Найдите на карте город который греки осаждали 10 лет и напишите 2 его названия .проведите от него удобный путь для одиссея на его родину

История
Найдите на карте город который греки осаждали 10 лет и напишите 2 его названия .проведите от него удобный путь для одиссея на его родину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троя (Илион). Его Греки осаждали 10 лет. С этим событием связано много мифов и легенд.
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