Найдите наибольшее двузначное и наименьшое трёхзначнле число которые делятся на 3 без остатка. Запишите формулу по которой можно найти любое число которое делится на 3 нацело
Математика
Найдите наибольшее двузначное и наименьшое трёхзначнле число которые делятся на 3 без остатка. Запишите формулу по которой можно найти любое число которое делится на 3 нацело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99 разделить на 3 будет 33 а на трехзначное только со остатком а та так 100 разделить на 3 будет 33 остаток 1
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