Найдите наибольшее двузначное и наименьшое трёхзначнле число которые делятся на 3 без остатка. Запишите формулу по которой можно найти любое число которое делится на 3 нацело

Математика
Найдите наибольшее двузначное и наименьшое трёхзначнле число которые делятся на 3 без остатка. Запишите формулу по которой можно найти любое число которое делится на 3 нацело
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99 разделить на 3 будет 33 а на трехзначное только со остатком а та так 100 разделить на 3 будет 33 остаток 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Мотоциклист движется равноускоренно по прямомому участку шоссе со средней скоро??тью 90 м.с. начальная скорость движения равна нулю чему равна мнгн...
Ответить
Математика
В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?
Ответить
Українська мова
Твір на тему "За що я ціную дружбу"
Ответить
История
Правитель города Урук.
Ответить
Математика
Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів. За скільки рейсів один автобус перевезе 135 пасажірів, якщо за 1 рейс автобуси перевозять однакову...
Ответить