Найдите наибольший общий делитель чисел наиболее удобным способом 45,81,75,90,48,240,264,163,310,997.

Математика
Найдите наибольший общий делитель чисел наиболее удобным способом 45,81,75,90,48,240,264,163,310,997.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нод этих чисел = 3 ))
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