Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел: 1)10 и 70 2)22 и 88 3)25 и 75 4)14 и20 5)18 и 30 6)16 и 40.

Математика

Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел: 1)10 и 70 2)22 и 88 3)25 и 75 4)14 и20 5)18 и 30 6)16 и 40.

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