Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел: 1)10 и 70 2)22 и 88 3)25 и 75 4)14 и20 5)18 и 30 6)16 и 40.
Математика
Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел: 1)10 и 70 2)22 и 88 3)25 и 75 4)14 и20 5)18 и 30 6)16 и 40.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10=2*5 70= 2*5*7 НОК(10;70)= 10*7=70 НОД(10;70)= 2*5=10 2) 22=2*11 88=2*2*2*11 НОК(22;88) = 22*2*2=88 НОД(22;88)= 2*11=22 3) 25=5*5 75=3*5*5 НОК(25,75)=75 НОД(25;75)=25 4)14=2*7 20=2*2*5 НОК(14;20)= 20*7=140 НОД(20;14)= 2 5)18=3*2*3 30=2*3*5 НОК(18;30)= 30* 3=90 НОД(18;30) =2*3=6 6)16=2*2*2*2 40=2*2*2*5 НОД(16;40)=2*2*2=8 НОК= 40*2=80
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