Найдите неизвестное число x.если А) -x=5 1\3 Б) -X = -3,2 в) -(-x)=-0,5 Г) -(-x) = 10 образец п??сть требуется найти x если -x = 2,4 будем рассуждать так число противоположное числу x равно 2,4 значит x = -2,4 помоги...

Математика
Найдите неизвестное число x.если А) -x=5 1\3 Б) -X = -3,2 в) -(-x)=-0,5 Г) -(-x) = 10 образец п??сть требуется найти x если -x = 2,4 будем рассуждать так число противоположное числу x равно 2,4 значит x = -2,4 помогите плз
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Ответ(ы):
Гость:
Х= -5 1/3 х=3,2 х=-0,5 х=10
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