Найдите несколько общих знаменателей дробей, назовите их наименьший общий знаменатель. а)1/2 и 2/3 г)7/6 и 5/3 ж)1/6 и 1/8 б)3/5 и 1/2 д)4/7 и 9/14 з)5/6 и 5/9 в)3/4 и 1/3 е)2/3 и 5/9 и)3/4 и 5/6 и напишите общие знаменатели
Математика
Найдите несколько общих знаменателей дробей, назовите их наименьший общий знаменатель. а)1/2 и 2/3 г)7/6 и 5/3 ж)1/6 и 1/8 б)3/5 и 1/2 д)4/7 и 9/14 з)5/6 и 5/9 в)3/4 и 1/3 е)2/3 и 5/9 и)3/4 и 5/6 и напишите общие знаменатели
Ответ(ы):
Гость:
А)6 г)6 ж)24 вот и все))
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