Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра на 3 см

Математика
Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра на 3 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6-3=3 третье ребро 3+2=5 второе ребро 6*5*3=90 объем
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