Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра на 3 см

Математика

Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра на 3 см

Автор: Гость