НАЙДИТЕ ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 1.Красные зеленые лиловые синие полотнища света падают на прохожих скользят по фасадам

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НАЙДИТЕ ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 1.Красные зеленые лиловые синие полотнища света падают на прохожих скользят по фасадам
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Красные, зеленые, лиловые, синие
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