Найдите ошибки,допущенные при решении уравнения.Исправляйте ошибки другим цвето??. 5(3х-2)-2(5х-1)=х-8 15х-10-10х-2=х-8 5х-12=х-8 5х-х=-8+8 4х=16 х=4
Алгебра
Найдите ошибки,допущенные при решении уравнения.Исправляйте ошибки другим цвето??. 5(3х-2)-2(5х-1)=х-8 15х-10-10х-2=х-8 5х-12=х-8 5х-х=-8+8 4х=16 х=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая строчка 15х-10-10х + 2=х-8 5х-8=х-8 5х-х=8-8 4х=0 х=0
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