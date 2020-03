Найдите ошибки, пожалуйста, не понимаю, что надо исправить сама задача: Составить программу, которая вычисляет сумму тех элементов двумерного массива, номера строк и столбцов которых принадлежат соответственно непустым множеств...

Найдите ошибки, пожалуйста, не понимаю, что надо исправить сама задача: Составить программу, которая вычисляет сумму тех элементов двумерного массива, номера строк и столбцов которых принадлежат соответственно непустым множествам S1 и S2. var a:array[1..20] of integer; n,m,i,j,k:byte; sm,b:integer; s1,s2:set of byte; begin randomize; repeat write('количество строк='); readln(m); until m in [1..10]; repeat write('количество столбцов='); readln(n); until n in [1..10]; writeln('исходная матрица:'); for i:=1 to m do begin for j:=1 to n do writeln; end; writeln; writeln('множество S1:'); s1:=[]; for i:=1 to m do begin b:=random(m)+1; s1:=s1+[b]; end; for i:=1 to m do if i in s1 then write(i,' '); writeln; writeln('множество S2:'); s2:=[]; for i:=1 to n do begin b:=random(n)+1; s2:=s2+[b]; end; for i:=1 to n do if i in s2 then write(i,' '); writeln; writeln; sm:=0; for i:=1 to m do for j:=1 to n do if(i in s1)and(j in s2) then sm:=sm+a[1..20]; write('сумма=',sm); readln end.

