Найдите пару синонимов отличающуюся от других. объясните свой выбор творческий-??реативный образ-имидж рдяный-красный законный-легитимный идентичный-одинаковый

Русский язык
Найдите пару синонимов отличающуюся от других. объясните свой выбор творческий-??реативный образ-имидж рдяный-красный законный-легитимный идентичный-одинаковый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Образ — имидж», потому что это существительные, а остальные слова — прилагательные.
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