найдите пары однозначных натуральных чисел а и б при которых значение выражение 8?? плюс 5б 1 делится на 2 2 делится на 5 но не делится на 10 3 делится на 10 запишите значение выражения для каждого случая

Математика

найдите пары однозначных натуральных чисел а и б при которых значение выражение 8?? плюс 5б 1 делится на 2 2 делится на 5 но не делится на 10 3 делится на 10 запишите значение выражения для каждого случая

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