Найдите периметр четырехугольника со сторонами 2,4см 3,3см,3,5см 2,3 см . и треугольник?? со сторонами 2,5см 2,5см 3см

Математика
Найдите периметр четырехугольника со сторонами 2,4см 3,3см,3,5см 2,3 см . и треугольник?? со сторонами 2,5см 2,5см 3см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр=сумма длин всех сторон. по этому принципу и решай
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