Найдите периметр прямоугольника одна сторона которого на 3 см меньше другой а его диагональ равна 15 см
Алгебра
Найдите периметр прямоугольника одна сторона которого на 3 см меньше другой а его диагональ равна 15 см
Ответ(ы):
Гость:
x+3-длинаx-ширина15-диагональПо теореме пифагора находим длину и ширину. x2+(x+3)2=15в кв (x2-x в квадрате)2x2+6x-216=0d=42x1=9x2=-129-ширина9+3=12-длинаP=(12+9)*2=42Ответ:P=42
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