Найдите периметр треугольника, у которого две стороны длиной по 3 см, а третья сторона на 23 мм меньше суммы длин этих сторон
Математика
Найдите периметр треугольника, у которого две стороны длиной по 3 см, а третья сторона на 23 мм меньше суммы длин этих сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 см(периметр треугольника)
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