Найдите первообразную для функции f(x) : a) f ( x ) = 4 x^3 в) f ( x ) = cosx д) f ( x ) = x + 1 Решите эти 3 задачи . плз (а,в,д)

Математика

Найдите первообразную для функции f(x) : a) f ( x ) = 4 x^3 в) f ( x ) = cosx д) f ( x ) = x + 1 Решите эти 3 задачи . плз (а,в,д)

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