Найдите первообразную для функции f(x) : a) f ( x ) = 4 x^3 в) f ( x ) = cosx д) f ( x ) = x + 1 Решите эти 3 задачи . плз (а,в,д)

Математика
Найдите первообразную для функции f(x) : a) f ( x ) = 4 x^3 в) f ( x ) = cosx д) f ( x ) = x + 1 Решите эти 3 задачи . плз (а,в,д)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) F(x)= b) F(x)=sinx+c d) F(x)=
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