Найдите первый член, знаменатель и сумму десяти членов геометрической прогрессии, если b5-b1=35, b2+b4=42, 0lt;qlt;или равно 1,5

Алгебра

Найдите первый член, знаменатель и сумму десяти членов геометрической прогрессии, если b5-b1=35, b2+b4=42, 0lt;qlt;или равно 1,5

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