Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.

Математика
Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 стороны по 4*2,5=10(дм2), 10*2=20(дм2) 2 стороны по 2,5*12=30(дм2), 30*2=60(дм2), 2 стороны по  4*12=48(дм2),  48*2=96(дм2) Площадь поверхности 20+60+96=176(дм2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что такое вобще "Роза ветров"
Ответить
Английский язык
Любишь ли ты смотреть телевизор? какие из этих программ есть на нашем телевидении?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста 7 и 8 задачи
Ответить
Русский язык
От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определ...
Ответить
Математика
Как найти площадь треугольника со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 3 сантимет??ов
Ответить