Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.

Математика

Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.

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