Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.
Математика
Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда (в дм в квадрате) из??ерения которого 4 дм,2,5 дм,12дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 стороны по 4*2,5=10(дм2), 10*2=20(дм2) 2 стороны по 2,5*12=30(дм2), 30*2=60(дм2), 2 стороны по 4*12=48(дм2), 48*2=96(дм2) Площадь поверхности 20+60+96=176(дм2)
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