Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. сделайте плиз:)

Геометрия
Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. сделайте плиз:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a+B)/2*H  s=(6+1)/2*3=3.5*3=10.5cm^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста дам балы !!!!
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову контрольная
Ответить
Русский язык
Подчеркни сочетания слов в каторых слова норка и лисичка обозначают зверька . Уют??ая норка . Шустрая норка . Вкусные лисичка . Озорные лисичка .
Ответить
Русский язык
5-7 фразеологизмов слов
Ответить
Математика
X/√19 освободите от иррациональности
Ответить