Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. сделайте плиз:)
Геометрия
Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. сделайте плиз:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a+B)/2*H s=(6+1)/2*3=3.5*3=10.5cm^2
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