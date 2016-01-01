Найдите площать боковой поверхности правильной трехугольной призмы,сторона основания которой 8см,а высота призмы 4см

Математика
Найдите площать боковой поверхности правильной трехугольной призмы,сторона основания которой 8см,а высота призмы 4см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку Sбок = Ph, находим периметр основания Росн=8*3=24 см тогда Sбок = Ph=24*4=96 см2
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