Найдите площать боковой поверхности правильной трехугольной призмы,сторона основания которой 8см,а высота призмы 4см
Математика
Найдите площать боковой поверхности правильной трехугольной призмы,сторона основания которой 8см,а высота призмы 4см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку Sбок = Ph, находим периметр основания Росн=8*3=24 см тогда Sбок = Ph=24*4=96 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Придумайте и решите пожалуйста задачу подобную ниже Для приготовления варенья ??з вишни на 3 части сахара берут 2 части ягод (по массе).Сколько ...
Алгебра