Найдите пожалуйста все словосочетания в тексте: Похолодало. Пожухли и побурели травы. Пустынно в полях и лесах. Освобождаются от последних листьев деревья. На телеграфных столбах уныло сидели нахохленные вороны. Сойки уже не л...
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Найдите пожалуйста все словосочетания в тексте: Похолодало. Пожухли и побурели травы. Пустынно в полях и лесах. Освобождаются от последних листьев деревья. На телеграфных столбах уныло сидели нахохленные вороны. Сойки уже не летали от дуба к дубу. Они тихо копошились под мокрыми кустами. Птицы разыскивали в почерневшей листве жёлуди и орехи. НУЖНО СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От последних листьев, на телеграфных столбах, нахохленные вороны, под мокрыми кустами, в почерневшей листве.
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