Найдите предложение,в котором подлежащие выделено неделимым существительным 1.Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. 2. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и п...

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Найдите предложение,в котором подлежащие выделено неделимым существительным 1.Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. 2. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание.3. 3. Знаки препинания – это как нотные знаки. 4.Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться»

Автор: Гость