Найдите,при каком значении N квадратный трехчлен будет полным квадратом некоторо??о двучлена 49м^2+N+36n^4
Алгебра
Найдите,при каком значении N квадратный трехчлен будет полным квадратом некоторо??о двучлена 49м^2+N+36n^4
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