Найдите приближённо значения выражений a+b; a-b, округляя числа a и b до десятых: А) a=11,32; b=0,1 Б) a=4,2; b=1,(1) В) a=0,(3); b=-2,323 Г) a=0,(6) ;b=0,(2) Д) a=0,(17); b=0,(81) Е) a=0,(08); b=0,(04)

Математика

Найдите приближённо значения выражений a+b; a-b, округляя числа a и b до десятых: А) a=11,32; b=0,1 Б) a=4,2; b=1,(1) В) a=0,(3); b=-2,323 Г) a=0,(6) ;b=0,(2) Д) a=0,(17); b=0,(81) Е) a=0,(08); b=0,(04)

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