Найдите произведение: 1)6/11*4/7; 2)7/20*10/21; 3)8/9*27/32; 4)23/28*49/26 5)34/86*43/51 6)7/18*90/77 7)63/64*48/91 8)19/100*5/38 ??омогите пожалуйста)
Математика
Найдите произведение: 1)6/11*4/7; 2)7/20*10/21; 3)8/9*27/32; 4)23/28*49/26 5)34/86*43/51 6)7/18*90/77 7)63/64*48/91 8)19/100*5/38 ??омогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24/77 2 ) 1/6 3 ) 3/4 4 ) 1127/728 5 ) 34/102 6 ) 5/11 7 ) 189/364 8 ) 1/40
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