Найдите произведение: а) 5/6*7/9 б) 11/28*7/33 в) 1 8/25*1 4/11 г) 3 5/7*1 1/13 д) 2 2/3*6 расписывать как нашел ответ, не просто ответ написать, а как нашел ты ответ. С сокращениями.
Математика
Найдите произведение: а) 5/6*7/9 б) 11/28*7/33 в) 1 8/25*1 4/11 г) 3 5/7*1 1/13 д) 2 2/3*6 расписывать как нашел ответ, не просто ответ написать, а как нашел ты ответ. С сокращениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5/6×7/9=5×7/6×9=35/54 б) 11/28×7/33=11×7/28×33=1×1/3×4=1/12
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