Найдите произведение: а) 5/6*7/9 б) 11/28*7/33 в) 1 8/25*1 4/11 г) 3 5/7*1 1/13 д) 2 2/3*6 расписывать как нашел ответ, не просто ответ написать, а как нашел ты ответ. С сокращениями.

Математика

Найдите произведение: а) 5/6*7/9 б) 11/28*7/33 в) 1 8/25*1 4/11 г) 3 5/7*1 1/13 д) 2 2/3*6 расписывать как нашел ответ, не просто ответ написать, а как нашел ты ответ. С сокращениями.

Автор: Гость