Найдите промежуток возрастания функции y=x^2+1 Выберите ответ: [0;беск.) (−1;беск.) (1;беск.) (−беск.;1) (−беск.;1] P.S. Беск. - бесконечность. Просто данный сайт не поддерживает символы Alt - комбинаций
Алгебра
Найдите промежуток возрастания функции y=x^2+1 Выберите ответ: [0;беск.) (−1;беск.) (1;беск.) (−беск.;1) (−беск.;1] P.S. Беск. - бесконечность. Просто данный сайт не поддерживает символы Alt - комбинаций
Ответ(ы):
Гость:
Найдем производную: Приравняем ее к нулю: Числовую прямую смотри в вложении. Ответ: на промежутке (0;+беск) - функция возрастает.
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