Найдите путь, пройденный поездом метрополитена за 3 минуты на перегоне, где он дви??ался с постоянной скоростью 90 км\ч.

Физика

Найдите путь, пройденный поездом метрополитена за 3 минуты на перегоне, где он дви??ался с постоянной скоростью 90 км\ч.

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