Найдите путь, пройденный поездом метрополитена за 3 минуты на перегоне, где он дви??ался с постоянной скоростью 90 км\ч.
Физика
Найдите путь, пройденный поездом метрополитена за 3 минуты на перегоне, где он дви??ался с постоянной скоростью 90 км\ч.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: v (скорость) = 90 кмч t (время) = 0,03 часа _________________ s (пройденное расстояние) - ? Решение: s = vt s= 90 кмч x 0.03 ч = 2,7 км Ответ : S= 2,7 км
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